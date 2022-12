Le président Talon face aux députés ce jeudi

Le président de la République Patrice Talon sera à l’Assemblée nationale demain jeudi 8 décembre 2022 pour délivrer son message sur l’état de la nation.

La gestion du pays au cours des douze derniers mois ; la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement ainsi que les perspectives pour l’année 2023, etc. les citoyens béninois seront informés ce jeudi 08 décembre 2022 à travers le message du Chef de l’Etat sur la nation.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, le Président de la République, Monsieur Patrice TALON sera à l’Assemblée Nationale face aux élus du peuple.

Le message du Chef de l’Etat à la Nation sera diffusé sur les canaux digitaux de la Présidence de la République tels que Facebook => https://web.facebook.com/presidencebenin/ Twitter => https://www.twitter.com/presidencebenin Youtube => https://www.youtube.com/presidencebenin

Les citoyens béninois peuvent suivre le chef de l’Etat à la télévision nationale.

Le message du Chef de l’Etat sur l’état de la nation délivré habituellement à fin décembre intervient plus tôt (ce 8 décembre) parce qu’à partir du 23 décembre l’Assemblée nationale, 8è législature, en fin de mandature ne serait plus en mesure d’organiser des plénières, selon les explications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

M. M.

