Le préfet échange avec les acteurs de la sécurité

Le préfet du Littoral Alain Orounla a tenu une séance de travail, vendredi 24 septembre 2021, avec les acteurs impliqués dans la sécurité routière. Les échanges ont porté sur la sensibilisation du port obligatoire de casque pour les usagers de moto.

Le port de casque est obligatoire pour les conducteurs et passagers de moto dans le Littoral. La séance avec le préfet Alain Orounla a permis aux participants de discuter des nouvelles stratégies de sensibilisation afin d’amener les usagers de la route du Littoral à respecter ladite mesure. La sensibilisation va se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2021. Le préfet Alain Orounla a invité les acteurs impliqués à plus d’actions de sensibilisation. Lors de la séance, les ONG ont fait part des difficultés rencontrées sur le terrain. Elles ont pris la résolution de collaborer avec le CNSR, le ReJASeB, et la police républicaine pour la réussite de la phase de sensibilisation. La phase répressive va débuter le 1er janvier 2022.

La séance a réuni les représentants des Organisations non gouvernementales (ONG), le Réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière ( ReJASeB), le Centre national de sécurité routière ( CNSR), la direction départementale de la police républicaine et les cadres de la Préfecture de Cotonou.

A.A.A

27 septembre 2021 par