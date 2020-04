Le positionnement sur le bulletin unique annoncé pour le 15 avril

Au terme d’une séance de travail tenue avec le chef de l’Etat Patrice Talon par vidéoconférence, les présidents des institutions, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ont décidé de maintenir la date des élections communales au 17 mai 2020.

Le président de l’institution en charge des élections en République du Bénin Emmanuel Tiando a fait le compte rendu de la rencontre aux représentants des partis en lice qui ont salué cette démarche.

Inquiets de la situation du coronavirus, ils ont fait des propositions. Les représentants des formations politiques proposent que la CENA sollicite des facilitations pour la traversée du cordon sanitaire.

A cela s’ajoutent la prise de mesures rigoureuses, la réalisation des spots radio et télé par la CENA pour simuler l’opération de vote. Cette dernière impose la prise de mesures spéciales.

Les élections communales et municipales sont fixées au 17 mai prochain. Le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique est prévu pour le 15 avril.

Les listes de candidature des partis politiques retenus pour le scrutin du 17 mai 2020 (UP, BR, UDBN, PRD, FCBE) sont disponibles sur le site de la CENA : www.cena.bj.

A.A.A

