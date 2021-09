Le pont Kilibo s’est effondré

Le principal pont situé sur l’axe Kilibo-Ikemon-Ouèssè s’est écroulé dans la nuit du 11 septembre 2021.

La commune de Ouèssè dans le département des Collines est coupée du monde. Difficile pour les personnes et les biens de rejoindre la commune en passant par Kilibo.

Et pour cause, le principal pont situé sur le cours d’eau « Kilibo-odo » et qui relie la commune de Ouèssè aux autres s’est effondré dans la nuit du samedi 11 septembre 2021 sous l’effet des pluies diluviennes qui s’abattent sur la commune.

L’axe Kilibo- Ouessè est une route classée Route Nationale RN 27 bis.

M. M.

13 septembre 2021 par