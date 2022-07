Le pont Allenby sur le Jourdain bientôt rouvert

Les discussions dans le cadre de la réouverture du pont Allenby sur le Jourdain porteront bientôt ses fruits. La ministre israélienne des Transports et de la sécurité routière, Merav Michaeli, et son équipe échange depuis plusieurs mois avec des représentants américains, palestiniens et marocains pour une ouverture permanente du poste-frontière d’Allenby (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Le pont Allenby connu également par les Arabes sous le nom de King Hussein Bridge permet de franchir le Jourdain séparant à cet endroit, la Cisjordanie (territoire occupé par Israël) et la Jordanie. Le dossier de réouverture a évolué suite à la visite du président des Etats-Unis Joe Biden en Israël ce mercredi 13 juillet 2022. « Je remercie le président américain Joe Biden, le Roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient », a affirmé la ministre israélienne.

L’ouverture du pont sera effective après la prise des dispositions logistiques notamment le recrutement du personnel.

Selon un expert de la diplomatie et du Proche-Orient contacté par Médias24, cette réouverture est « la condition sine qua non au processus politique entre Israël et la Palestine.

Améliorer le quotidien des Palestiniens permettra à l’Autorité palestinienne d’améliorer le quotidien de la population ».

« Au-delà de l’ouverture de ce passage, une telle décision ouvrira surtout la voie à de véritables négociations entre les deux parties pour la création de deux Etats, palestinien et israélien, tel que prônée par les autorités marocaines et américaines. C’est toujours le premier pas qui compte pour ouvrir la voie à une véritable paix. C’est aussi toujours le plus difficile à entamer », a-t-il indiqué.

Pour l’expert, « le Maroc est géographiquement loin de la Palestine mais historiquement proche de son histoire, à laquelle il a été lié à travers les siècles. « Le travail mené discrètement, sans tapage, peut apporter plus de résultats que des déclarations de guerre qui n’apportent rien de concret aux populations de la région », a-t-il ajouté.

