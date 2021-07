Le patrimoine immobilier et culturel d’Agoué en péril

Calmement mais très assurément, l’océan Atlantique avance et ravage tout sur son passage. A Agoué, Dana la commune de Grand-Popo, cette avancée spectaculaire de la mer au fil des années n’épargne malheureusement pas les vestiges coloniaux et abime l’écosystème. La disparition de l’ancien bâtiment qui a abrité la toute première poste de communication dans cette ville et aussi la disparition des filaos plantés par les premiers missionnaires en bordure de la plage vers 1894 illustrent l’ampleur des dégâts.

Agoué, la ville bicentenaire se perd et perd à petits coups ses terres et surtout certains de ses vestiges témoins de son passé glorieux. Et pour cause, l’érosion côtière dont cette ville est victime depuis des années. De ce fait, certains de ses attraits patrimoniaux et touristiques sont engloutis par la mer.

Dans ses assauts quotidiens, l’océan ronge à petits coups le littoral d’Agoué mais aussi tout le patrimoine matériel immobilier. C’est le cas du bâtiment qui avait abrité la poste.

L’édifice construit en 1894 est le quatrième sur le sol béninois après celui de Porto-Novo, Ouidah et Cotonou. Ce vestige colonial revêt donc d’un caractère précieux qu’on devrait conserver et protéger. Malheureusement, l’avancée de l’océan ne l’a pas épargné. Ce patrimoine a disparu dans les entrailles de l’océan Atlantique.

Il en est de même pour la forêt de filaos qui s’étend sur 200m. Ces arbres plantés par les missionnaires vers 1837, offraient un cadre paradisiaque pour les populations. Aujourd’hui, c’est la désolation totale. L’océan a avalé tous ces gros arbres devant le regard impuissant des habitants. Il ne reste que quelques reliques qui tentent encore de braver la fureur de l’océan quand bien même ils savent que bientôt la masse d’eau salée aura raison d’eux.

En clair, l’érosion côtière constitue est un danger pour le patrimoine matériel immobilier de la ville d’Agoué. Vu l’urgence, il importe que les travaux de la protection de la côte démarrent pour ne pas voir disparaître sous l’océan, la toute première église catholique construite sur le sol béninois. Les vagues ne sont plus loin de ce lieu symbolique pour le catholicisme au Bénin.

Cokou Romain COKOU

Disparition des filao État du bâtiment en 2014 État du bâtiment en septembre 2020 État du bâtiment en avril 2021

Reste du bâtiment en juillet 2021

