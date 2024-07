Le patrimoine archéologique du Bénin à l’honneur en Italie

Une photographie de l’architecture en pierres sèches de la région de Savè a remporté le premier prix dans la catégorie libre d’un concours organisé en Italie.

Le concours était l’une des activités d’un séminaire co-organisé par le Centre Interdépartemental de Recherche pour l’Etude des Techniques Traditionnelles du Bassin Méditerranéen de l’Université Federico II de Naples (Italie) et le Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels. Le séminaire qui s’est tenu le 11 juin 2024, à VICO EQUENSE (Italie), sous le thème "Les constructions en pierres sèches : connaissances et technologies d’un savoir-faire à transmettre", a connu la participation d’une centaine de chercheurs issus d’institutions universitaires d’Europe et d’Afrique.

Une équipe mixte d’Archéologues béninois et burkinabè, composée de Nestor LABIYI, Barpougouni MARDJOUA et Elie AFFOUDA (Bénin), Hantissié Hervé FARMA et Lassané TOUBGA (Burkina Faso) y a participé avec une communication sur les architectures en pierres sèches du Moyen-Bénin et de l’Atacora.

En plus de la communication, les membres de l’équipe d’archéologues pouvaient participer individuellement au concours photographique organisé sur le thème du séminaire avec des images prises personnellement. C’est ainsi que Dr Nestor LABIYI de l’Université d’Abomey-Calavi a soumis une photo du site Etoo de Yaoui (commune de Ouèssè), dans la catégorie libre. La photo, ci-dessous, a convaincu le jury qui lui décerna le premier prix.

Ce Prix, certes modeste, est hautement significatif pour le patrimoine culturel béninois et augure de bonnes perspectives pour les jeunes chercheurs des universités d’Abomey-Calavi et de Joseph Ki-Zerbo du Burkina.

Très prochainement, leur communication fera l’objet de publication dans un numéro spécial d’une revue scientifique internationale.

