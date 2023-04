Le parti ne fera pas de formalités avant la prise du décret (Démocrates)

Le parti d’opposition Les Démocrates ne fera pas de formalités avant que son président, Eric Houndeté ne soit désigné Chef de file de l’opposition par décret présidentiel, a déclaré le secrétaire administratif du parti, Kamar Ouassagari, ce dimanche 23 avril 2023 sur Océan Fm

Le secrétaire administratif des ‘’Démocrates’’, parti représenté à l’Assemblée nationale avec 28 députés, s’est dit « ahuri d’entendre le porte-parole du gouvernement dire que c’est le parti « Les démocrates » qui n’a pas mené les démarches nécessaires » pour que son président, Eric Houndeté soit désigné Chef de file de l’opposition au Bénin.

« Quand on prend la loi sur le statut de l’opposition, il est clairement précisé : Est Chef de file de l’opposition, le parti qui a le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale. C’est donc clair et sans ambiguïté. Aujourd’hui, le parti de l’opposition qui a fait toutes les formalités administratives pour avoir le statut de parti d’opposition, c’est le parti Les démocrates. (…). C’est des inventions. Il n’y a aucune formalité de ce genre à faire. La preuve, quand le Sen du parti Fcbe, Paul Hounkpè, devrait être désigné Cfo, il n’y a jamais eu une réunion des partis d’opposition pour écrire que c’est Paul Hounkpè qui a été désigné. Ils ont pris le décret. Pourquoi veut-on qu’aujourd’hui, l’opposition se réunisse alors que la loi est claire là-dessus ? », a clarifié Kamar Ouassagari, ce dimanche 23 avril 2023, sur Océan Fm.

Kamar Ouassagari a précisé que le parti Les Démocrates ne fera pas de formalités.

M. M.

23 avril 2023 par