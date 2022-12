Le pape Benoît XVI est mort

L’ancien pape Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre 2022 à l’âge de 95 ans. L’annonce a été faite par le Vatican.

Mort du pape émérite Benoît XVI. Selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni,

Benoît XVI de son vrai nom Joseph Ratzinger est décédé ce samedi 31 décembre 2022 à 9h34, à l’âge de 95 ans au Monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. Il y résidait depuis la renonciation de sa charge pontificale en 2013. La santé du théologien allemand s’était détériorée ces derniers jours.

Benoît XVI a été pape durant huit ans (2005-2013). De nombreux dirigeants lui rendent hommage depuis l’annonce de son décès.« Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel », a-t-il écrit sur Twitter.

A.Ayosso

31 décembre 2022 par