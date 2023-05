Le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou installé

Le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Ange Paterne Amoussouga tiré au sort en avril dernier, a été installé lundi 08 mai 2023 dans ses fonctions. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par le préfet du Littoral, Alain Orounla.

Ange Paterne Amoussouga désormais aux commandes en tant que secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. Il a pris fonction le lundi 08 mai dernier. Le nouveau secrétaire exécutif a été tiré au sort le 19 avril 2023, en remplacement de Nestor Bossou, relevé de ses fonctions par le Conseil des ministres. L’autorité préfectorale en installant le nouveau secrétaire exécutif a rappelé quelques dispositions de la loi N°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin, notamment les articles 132, 134 et 135, qui font du secrétaire exécutif, le premier responsable de l’administration de la commune, et l’ordonnateur du budget communal.

Tout en formulant ses vœux de succès au nouveau secrétaire exécutif et à l’administration municipale, il a rassuré de sa disponibilité à les accompagner par une tutelle administrative adéquate faite d’un contrôle de légalité strict de leurs actes et de l’assistance conseil requis.

Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou a ùarqué de sa présence, la cérémonie d’installation.

