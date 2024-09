Le nouveau Master francophone EPJT-DW inauguré ce mercredi

Le nouveau Master francophone de journalisme international sera inauguré le mercredi 11 septembre 2024 à l’ambassade de France, à Berlin ! Il est le fruit d’un partenariat entre le média public allemand Deutsche Welle (DW) et l’École publique de journalisme de Tours (EPJT).

Ils sont originaires du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire… Dix journalistes d’Afrique francophone, boursier de la coopération allemande, intègrent en cette rentrée 2024 le nouveau Master francophone de journalisme international (MFJI) co-construit par le média public allemand Deutsche Welle (DW) et l’École publique de journalisme de Tours (EPJT). Leur objectif : compléter leurs savoir-faire journalistiques afin de contribuer au renforcement des médias dans leur pays d’origine.

Après une période de prospection au sein des formations en journalisme françaises, l’EPJT a été sollicitée par DW dès 2021 pour devenir partenaire de sa DW Akademie, basée à Bonn, en Allemagne, dans le cadre de ce programme financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Expertise journalistique francophone

A l’occasion de cette inauguration, en présence de l’ambassadeur de France François Delattre, Peter Limbourg, directeur général de la Deutsche Welle explicite l’ambition de son groupe à travers la création d’un tel partenariat : "Nous permettons à de jeunes journalistes talentueux de renforcer la liberté de la presse, d’information et d’opinion dans leur pays d’origine. Les médias libres ont besoin de professionnels bien formés. Nous avons trouvé en l’EPJT un partenaire reconnu en France et dans le monde francophone !"

Un partenariat dont se félicite Laurent Bigot, directeur de l’École publique de journalisme de Tours, dans la mesure il permet le prolongement des actions de coopération déjà entreprises par l’EPJT depuis de nombreuses années dans un grand nombre de pays du continent africain, au profit de la formation et de l’aguerrissement des journalistes et des médias, ainsi que de la lutte contre la désinformation : « Coopérer avec la DW Akademie dans ce domaine renforce indubitablement l’expertise et l’impact de nos programmes au profit d’un journalisme francophone de qualité ! ».

M1 à Bonn, M2 Tours

Concrètement le MFJI est un master en deux ans qui se déroule successivement en deux lieux : dans les locaux de DW Akademie, à Bonn, en Allemagne pour l’équivalence d’une première année de master ; au sein de l’EPJT, à Tours, en France, pour la deuxième année de master (rentrée 2025) et la diplomation, au sein de la promotion de M2 de l’école. Avec, à l’issue de la deuxième année, une période de stage dans le pays d’origine des étudiants, qui bénéficieront des nombreux réseaux et partenariats des deux institutions pour intégrer les meilleures rédactions.

Les étudiants du MFJI se verront donc délivrer un diplôme de master en journalisme de l’Université de Tours. Et recevront une attestation de réussite délivrée conjointement par la DW Akademie et l’École publique de journalisme de Tours. Résolument tourné vers l’international par sa structuration et ses contenus de formation, le MFJI offre ainsi à ses étudiants, qui ont fait leur rentrée officielle le mercredi 4 septembre 2024, une meilleure ouverture au monde et une opportunité de découvrir de nouvelles perspectives journalistiques. Dans quelques mois sera lancée la campagne de sélection des candidatures pour la deuxième promotion !

