Le nouveau Comité National des scouts investi

Elus en Octobre dernier, les membres du Comité National du Scoutisme Béninois ont été investis dans leurs fonctions. La cérémonie d’installation s’est déroulée, vendredi 03 décembre 2021, à la salle du peuple de la Mairie d’Abomey-Calavi.

Ilarion Kingnon, Président du Comité National du Scoutisme a été investi pour son deuxième et dernier mandat de trois ans. La cérémonie de prestation de serment s’est tenue, vendredi 03 décembre 2021, en présence de l’aumônier catholique des scouts du Bénin, Père Benoît Odounsi, des scouts, parents et autres invités.

Lors de la cérémonie, la nouvelle commissaire générale élue, Évelyne Ouensavi, a également prêté serment ainsi que les autres membres du comité Comité National du Scoutisme Béninois et les vérificateurs de comptes.

Évelyne Ouensavi, commissaire générale, entend œuvrer pour les trois prochaines années au renforcement de la gouvernance, la gestion des adultes, la promotion du genre, de la diversité et de l’inclusion au sein des scouts. La nouvelle commissaire a invité les responsables à œuvrer à la formation des jeunes.

M. M.

6 décembre 2021 par ,