Le nombre de candidats ne dépassera pas 9

Le nombre de dossiers de candidature pour la présidentielle 2021 ne pourra excéder neuf (09). Et pour cause, sur les 159 formulaires de parrainage que la CENA va délivrer, au plus 09 candidats pourront obtenir les 16 parrainages d’élus (députés et/ou maires) institué par le nouveau code électoral.

La prochaine élection présidentielle sera parmi celles qui ont enregistré un faible nombre de candidatures depuis l’instauration du Renouveau démocratique au Bénin en 1990.

Conformément à l’article 132 alinéa 8 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou vice-président de la République, (…) s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10 % de l’ensemble des députés et des maires ». Ce qui correspond à 16 élus (députés et ou maires) par dossier de candidature.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) va délivrer 159 formulaires de parrainage aux 82 députés et 77 maires. Chaque candidat au poste de président de la République ou de vice-président de la République devra recueillir 16 signatures d’élus (députés et/ou maires) pour valider son dossier de candidature.

Les 159 formulaires nominatifs qui seront fournis par la CENA aux élus ne profiteront qu’à un nombre réduit de candidats comparativement au processus électoral des années précédentes.

Le premier tour de la présidentielle de 1991 a connu la participation de 13 candidats contre 07 en 1996 et 16 en 2001.

Mais les candidats en lice sont passés à 26 en 2011 pour atteindre le record de 33 pour la présidentielle de 2016.

Contrairement à la pléthore de candidatures enregistrées en 1991, 2001, 2006, 2011 et 2016, le nombre de candidats pour la présidentielle du 11 avril 2021 ne pourra dépasser 09.

