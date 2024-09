Le navire ‘’SMOLNIY’’ scelle davantage les relations russo-béninoises

En visite d’amitié au Bénin depuis le 27 septembre 2024, « SMOLNIY », le navire de la Flotte balte de la marine russe a quitté les eaux béninoises ce lundi 30 septembre 2024. Une réception offerte, dimanche 29 septembre dernier, à la résidence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, a mis un terme au programme de la visite du navire d’entraînement.

S.E.M. Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de Russie au Bénin, a offert un cocktail à sa résidence dimanche 29 septembre 2024 pour marquer la fin de la visite de trois jours du navire d’entraînement de la Flotte balte de la marine russe « SMOLNIY » au port de Cotonou.

C’est l’Ensemble maritime des cadets du corps maritime de Pierre le Grand de Saint-Pétersbourg qui a égayé les hôtes de l’Ambassadeur pendant plus d’une heure. Le répertoire de musique riche et varié du groupe a suscité des salves d’applaudissements. Des invités ont même esquissé des pas de danse sous les rythmes qui n’ont pas laissé indifférents la communauté russe, les amis de la Russie et l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao ainsi que son épouse.

L’autorisation d’entrée du navire russe au Bénin marque la volonté du Bénin de poursuivre une politique diversifiée, a indiqué le chargé de la visite d’amitié, le Contre-amiral Oleg GOURINOV. Il a exhorté les autorités russes et béninoises à poursuivre leur coopération sur « la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux pays et le respect de l’intérêt de chacun ».

Le Contre-amiral a souhaité le renforcement de la coopération maritime avec les forces navales de la Fédération de Russie.

La visite du navire d’entraînement de la Flotte balte de la marine russe « SMOLNIY » au Bénin a été marquée par des réunions et des discussions utiles avec le commandement de la marine de la République du Bénin et le Maire de la ville de Cotonou. Des représentants du corps diplomatique, de divers ministères et départements du Bénin ainsi que le grand public ont visité le navire.

Un match de football a mis en compétition les équipes de marins russes et béninois dans la matinée de dimanche 29 septembre. Les marins russes ont eu l’occasion de découvrir des sites touristiques dans les villes de Cotonou et de Ouidah. Une réception a été organisée à bord du navire. Un riche programme clôturé par le cocktail précédé de concert à la résidence de l’Ambassadeur.

Pour S.E.M. Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de Russie au Bénin, « il ne fait aucun doute que la visite du navire d’entraînement « SMOLNIY » à Cotonou revêtira une importance durable pour les relations russo-béninoises dans tous les domaines de la coopération, y compris militaire, dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité dans la région de l’Afrique de l’Ouest et sur le continent africain dans son ensemble ».

