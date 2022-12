Joël Aïvo adresse ses voeux de Nouvel An aux Béninois

A quelques heures de la nouvelle année 2023, le professeur Joël Aïvo a fait ses vœux aux Béninois depuis la prison.

« Mes chers compatriotes,Cher-e-s ami-e-s, Ça y est, nous y voilà. Je prie de toutes mes forces l’Éternel d’exaucer notre vœu commun pour 2023 : L’apaisement de notre pays et la concorde entre les citoyens malgré nos différences. À chacun d’entre vous, au Bénin comme à l’étranger, je vous renouvelle ma gratitude pour vos prières, votre soutien fraternel et pour l’attention constante dont vous me couvrez dans ces circonstances.

Vous me manquez et il me tarde de vous regarder de nouveau dans les yeux.

Si loin, si proche …

Bonne et heureuse année à vous tous ».

Frédéric Joël AÏVO

