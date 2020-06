Le Bénin compte 1017 cas confirmés à l’infection au Covid-19, 715 personnes sous traitement, 288 guéries et 14 décès à la date du mercredi 24 juin 2020. Invité du journal télévisé de l’ORTB ce jeudi 25 juin 2020, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a fait le point sur la riposte à la pandémie au Bénin.

Le Bénin a enregistré 115 cas positifs dans la journée du 24 juin 2020 au terme de 500 dépistages réalisés. Selon le ministre Hounkpatin, ces « 115 cas sont issus du diagnostic posé sur des cas contacts de cas confirmés ». « Si nous arrivons à faire plus de 500 tests en une journée et que nous avons 115, ça signifie que nous avons de plus en plus de cas positifs. C’est dire que le mal est effectivement dans la communauté », a-t-il affirmé.

A en croire le ministre de la santé, le Bénin enregistre plusieurs cas graves qui sont signalés tardivement. « Nous avons de plus en plus des gens qui arrivent tard à l’hôpital et ceci en détresse respiratoire puisque ayant des tares telles que le diabète ou l’hypertension et dans ces conditions, la probabilité de mourir est plus élevée. Les derniers cas graves qui sont décédés se sont référés aux agents de santé après avoir passé 8 à 10 jours à faire de l’automédication. Ce qui est mauvais », a-t-il souligné.

Benjamin Hounkpatin a également précisé que tous les cas confirmés ne sont pas hospitalisés dans les centres de traitement. Certains sont isolés à domicile et suivis par les équipes médicales.

Le ministre de la Santé invite la population à poursuivre avec le respect des gestes barrières. « Il faut plus que jamais que les populations respectent strictement les gestes barrières. Le port systématique de masque, le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, et le respect de la distanciation sanitaire d’au moins 1 mètre », a-t-il exhorté.

26 juin 2020