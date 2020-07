Le maire Ahouandjinou a officiellement lancé les épreuves

La crise de la pandémie du Coronavirus n’a pas impacté la tenue de l’examen du Certificat d’Etude Primaire, édition 2020. Dans la commune d’Abomey-Calavi, c’est le Collège d’Enseignement Général de Zinvié qui a servi de cadre au lancement officiel dudit examen par le maire Angelo Evariste Ahouandjinou accompagné pour la circonstance du Chef d’Arrondissement de Zinvié Christophe Aissi.

En lançant officiellement les épreuves de l’examen du Certificat d’Etudes Primaire (Cep) dans la commune dont il a pris les rênes le 09 juin dernier, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a déclaré à la presse que sa démarche s’inscrit dans la vision du Président de la République qui entend faire du sous-secteur de l’éducation un véritable outils de développement. Pour lui, la ressource humaine bien instruite est gage d’un véritable développement d’où son engagement à s’impliquer personnellement dans la tenue effective sans anicroche de cet examen.« J’ai été très satisfait de constater que les différents acteurs ont joué leur partition pour que ces examens se déroulent dans les conditions normales en tenant compte de cette atmosphère particulière de Covid 19.Les enfants sont bien installés, nous avons fait pratiquement le tour de toutes les salles pour voir si la distanciation sociale est respectée. En premier lieu nous avons vu le dispositif de lavage de mains. Nous même, nous avons sacrifié à cette tradition. Les enfants sont à l’aise et nous leur avons prodigué les conseils qu’il faut parce que notre souci c’est de voir tous ces élèves réussir malgré les conditions difficiles dans lesquelles ces examens se déroulent » a laissé entendre le maire Angelo Evariste Ahouandjinou. Le centre d’examen du Cep 2020 de l’école centre de Zinvié est transféré au Ceg Zinvié dans le souci de respecter la distanciation sociale puisque ces examens se déroulent dans un contexte particulier de la pandémie du Covid 19.le Chef d’Arrondissement de Zinvié dont la ville accueille cet examen, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux candidats d’observer strictement les gestes barrières en riposte au Covid 19. « Je voudrais au lancement officiel du Cep, remercié le maire et lui rendre un hommage mérité pour avoir choisi Zinvié comme le lieu de lancement officiel de ces examens. Ces examens que nous abordons dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Coronavirus. Donc il est venu voir si les gestes barrières sont respectés. Est-ce que les mesures de distanciation sont respectées dans les salles de classes. C’est le premier constat qu’il est venu faire. Et il est satisfait de ce constat-là. Les populations de Zinvié réitèrent à la délégation du maire leur satisfaction morale que le maire ait commencé ces premières actions à partir de Zinvié. Monsieur le maire soyez en remercier », a déclaré Christophe Aissi. Après le lieu du lancement officiel, la délégation conduite le maire Angelo Ahouandjinou s’est rendue successivement dans les centres de composition de Zinvié-Fandji, Kpanroun, Akassato, Ahossougbéta, Calavi centre puis à Xlacomey.

6 juillet 2020 par