Le logo proposé pour le mariage UP-PRD

Le logo du parti né du mariage entre l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a été dévoilé ce vendredi 19 août 2022 lors du Conseil national du PRD.

‘’L’arc-en-ciel’’ (signe distinctif du PRD) à la cime du baobab de l’UP. C’est le logo du parti issu de l’union entre le parti Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD). La dénomination ‘’Union Progressiste le Renouveau’’ est inscrite au bas du baobab.

C’est le président du PRD, Me Adrien Houngbédji qui a dévoilé le nouveau logo ce vendredi 19 août 2022 lors du Conseil national du PRD. Le Conseil national intervient en prélude à la validation officielle de l’Union UP-PRD. Ce sera le dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

M. M.

19 août 2022 par