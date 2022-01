Le jumelage Ouidah Baltimore pour reconstruire les liens brisés par l’esclavage.

Ouidah et la ville américaine de Baltimore-Maryland vont nouer dans les prochains mois un partenariat culturel en vue de favoriser le retour à leur racine des noirs américains. L’annonce a été faite à l’occasion de la fête identitaire Gléxwé Xwé 2022 par Bunmi Jinadu, un nigérian résident aux USA et très passionné du Bénin.

Judicaël ZOHOUN

Un partenariat entre Ouidah et Baltimore sera établi dans le domaine de la culture en vue du retour à leur racine des noirs américains. Selon Bunmi Jinadu, Senior Advisor Baltimore-Maryland, le but est de faire découvrir aux noirs américains, d’ascendance africaine, leur histoire. « Il y a beaucoup de noirs américains qui ne connaissent pas leur origine en Afrique », a-t-il déclaré au cours d’une interview à l’occasion de la célébration de Gléxwé Xwé, édition 2022. Ce partenariat permettra aux noirs américains de reconstruire les liens brisés avec leur passé africain. Selon monsieur Jinadu, outre le volet culturel et touristique , ce projet prend en compte un volet économique qui regroupe tous les domaines de coopération possible pour les deux villes et pour toute l’humanité.

Le Maire de Ouidah et son conseil, les députés et les autorités de l’Etat ne ménagent aucun effort pour la réussite de ce partenariat qui vient renforcer le volet tourisme du PAG ( Programme d’Action du Gouvernement).

Ville historique, culturelle et touristique, Ouidah était autrefois la porte de sortie et d’embarcation des esclaves durant la traite négrière. Ils avaient été embarqués à destination de l’Amérique et autres.

Le partenariat culturel annoncé entre la ville du nord-est des États-Unis située dans l’État du Maryland est un retour au pays natal. Ce retour va également renforcer le projet de « La Route de l’esclave » qui promeut les héritages communs.

Monsieur Bunmi Jinadu est un promoteur très influent dans le communauté des noirs afro-américains. Il y organise plusieurs grands événements dont par exemple le 20e anniversaire des Jeux olympiques de 1996 qui fut une occasion où l’équipe olympique nigériane actuelle s’est rendu à Atlanta et a raviver les souvenirs de cette glorieuse victoire.

Monsieur Jinadu Bunmi et les autorités de Ouidah à l’occasions de la fête de Gléxwé Xwé



14 janvier 2022 par