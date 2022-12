Le journaliste Virgile Ahouansè en garde à vue

Virgile Ahouansè, Directeur à l’Information de la radio en ligne Crystal News et un ancien journaliste de Soleil FM s’est rendu après convocation à la Brigade criminelle, ce mardi 20 décembre 2022, en compagnie d’un collège d’avocats. A la suite de son audition, il a été placé en garde à vue.

Des défenseurs des droits de l’homme dont Amnesty International Bénin et des journalistes sont venus en soutien au journaliste convoqué par appel téléphonique reçu dans la matinée du lundi 19 décembre 2022.

Aucune notification n’a été faite au journaliste en ce qui concerne le motif de la convocation. Mais il lui serait reproché d’avoir diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Selon les informations, la convocation pourrait être liée à l’enquête “Panique à Porto-Novo : la Police Républicaine procède à des exécutions sommaires dans une école” publiée le 14 décembre 2022 par le journaliste.

