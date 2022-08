Le journaliste Distel Amoussou entre en politique

Après une trentaine d’années dans la presse, le journaliste béninois, chroniqueur et analyste politique, Distel Amoussou pose ses valises en politique.

« Après un parcours fait d’analyses, de critiques, de vitriol, d’affronts, de risques, de poursuites, de guerre dans l’ombre (…) il est l’heure de mettre la main à la pâte », a indiqué le journaliste béninois, chroniqueur et analyste politique, Distel Amoussou à travers des messages et vidéos publiés sur les réseaux sociaux ce lundi 21 août 2022.

L’ancien Directeur Général du quotidien Panorama a décidé de se lancer sur le terrain politique. Dans cette perspective, Distel Amoussou explique avoir pris langue avec des responsables de partis politiques au Bénin dont Jacques Ayadji, président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et Eric Houndeté, président du parti d’opposition ’’Les Démocrates’’. Une rencontre est prévue mercredi 24 août 2022 avec Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du Bloc Républicain (BR). Mais avant, Distel Amoussou rencontre ce mardi le secrétaire exécutif national de FCBE, Paul Hounkpè, chef de file l’opposition.

M. M.

