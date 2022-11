Le journaliste Antoine T. Odjo va être ordonné prophète

Le journaliste béninois, Antoine Tycko ODJO sera ordonné prophète d’ici le 13 novembre 2022 à "Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas" au Nigeria. Son ordination aura lieu à l’occasion des festivités marquant l’édition 2022 de la convention annuelle annoncée pour la période du 06 au 13 novembre.

Antoine Tycko ODJO, directeur général, et fondateur du magazine panafricain ‘’Mutations Afrique’’ répond à l’appel du Seigneur. Après plusieurs années de pratiques professionnelles dans la presse, il a décidé de consacrer le reste de sa vie à l’œuvre de Dieu.

Le professionnel des médias sera ordonné prophète à "Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas" au Nigeria. Son ordination de sources proches de la confession religieuse, s’inscrit dans le cadre global des festivités marquant l’édition 2022 de la convention annuelle annoncée pour la période du 06 au 13 novembre. Des milliers de fidèles en provenance des quatre coins du monde prendront part à ce grand rendez-vous de prières et d’adoration.

2 novembre 2022