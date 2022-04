Le gouvernement régularise la situation administrative de certains agents

En Conseil des ministres ce mercredi 20 avril 2022, le gouvernement a régularisé la situation administrative des agents de l’Etat régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage.

Les agents concernés selon le Conseil des ministres, sont au nombre de 250 répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République. Ils attendent les décisions de retour de stage et les actes administratifs subséquents pour leur reclassement.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la régularisation de leur situation entrainera pour ceux d’entre eux qui y sont éligibles, la possibilité d’occuper des postes de responsabilité en lien avec leur nouvelle qualification professionnelle.

A cet effet, le gouvernement a marqué son accord pour la délivrance des actes en attente au profit de ces agents et autorisé l’examen, par la commission compétente, des dossiers de mise en stage de ceux des agents ayant démarré les formations avant le 7 janvier 2020, date de suspension des travaux de ladite commission.

