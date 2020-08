Le gouvernement recrute 100 gardes forestiers

Par un communiqué radiodiffusé en date de ce lundi 17 août 2020, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, informe le public qu’il sera organisé au titre de l’année 2020, un concours direct de recrutement de 100 gardes forestiers.

Ce concours selon le communiqué du ministre, vise à renforcer les capacités opérationnelles de l’administration des eaux, forêts, et chasse.

Il est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les conditions ci-après : être de nationalité béninoise ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; n’être frappé d’aucune incapacité prévue par la loi ; être âgé de 18 ans au moins, et de 25 ans au plus au 31 décembre 2020 ; ne pas être agent de l’Etat ; être titulaire du Brevet d’études agricoles tropicales (BEAT) option eaux, forêt et chasse, ou de tout autre titre de diplôme professionnel reconnu équivalent.

Les lieux et dates de dépôt des dossiers de candidatures seront communiqués ultérieurement, précise le communiqué.

F. A. A.

17 août 2020 par