Le gouvernement interpellé sur la présence de militaires à Tchaourou

La présence de militaires dans les localités de Tchaourou, ville située dans le département du Borgou, préoccupe le député Habibou Woroucoubou du parti Les Démocrates (LD). Il a adressé 06 questions au gouvernement. Le parlementaire est soutenu dans son initiative par 06 de ses collègues.

Le gouvernement appelé à s’expliquer sur une question d’actualité relative à la présence de militaires dans la commune de Tchaourou. L’initiative émane du député Habibou Woroucoubou. Il a adressé une série de 06 questions à l’Exécutif béninois afin de comprendre les motifs qui justifient la présence de militaires béninois et étrangers dans cette commune du Bénin.

Le parlementaire à travers le document déposé à l’Assemblée nationale, ce lundi 08 avril 2024, informe que la raison officielle de la présence d’hommes en uniforme dans cette commune, serait liée à la « sécurisation de la forêt classée » pour la « recherche d’hypothétiques terroristes ». Tchaourou n’ayant jamais été la cible d’attaques terroristes depuis que les djihadistes frappent au Bénin, le parlementaire estime que cette présence de soldats dans la commune est suspecte, et perturbe la quiétude des populations qui ont encore à l’esprit, les évènements survenus lors des législatives de 2019, et les élections de 2021.

Soutenu par ses collègues Godonou Joël, Hounsou Célestin, Nahum Constant, Adjovi Chantal, Hounga Midofi Antonin, et Atchadé Nourénou, le député souhaite avoir des réponses à diverses interrogations.

Liste des questions adressées au gouvernement

1. A la date d’aujourd’hui, quel est le nombre exact de militaires et de paramilitaires déployés dans la commune de Tchaourou dans le cadre de cette opération ? Quels sont leurs lieux d’implantation ?

2. Qu’est-ce qui justifie la présence de ces différents détachements dans la commune de Tchaourou, localité non frontalière des zones sous menace terroriste ?

3. Les populations béninoises se doivent-elles de s’inquiéter de l’avancée des djihadistes jusqu’à la commune de Tchaourou ?

4. Quelle est la composition de ces détachements en termes de soldats béninois et étrangers ?

5. Pour les soldats étrangers, de quelles nationalités sont-ils ? Sur la base de quel accord sont-ils déployés dans la commune de Tchaourou ? Produire copie de cet accord à la représentation nationale.

6. Combien coûte cette opération au contribuable béninois ?

9 avril 2024 par ,