Le gouvernement interpellé sur la consommation de la chicha

Le phénomène de consommation de la chicha prend de l’ampleur au Bénin. Nombreux sont les jeunes qui s’adonnent à ce produit dont ils ignorent les conséquences sur la santé.

Préoccupé par la situation, le député Nazaire Sado a adressé trois questions au gouvernement au cours de la 4ème session extraordinaire de l’année 2020 en cours au parlement.

« Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer le fléau que constitue la consommation de la chicha ? Est-ce qu’une autorisation préalable est requise pour la consommation de la chicha dans les bars ou discothèques ? Existe-t- il des statistiques au ministère de la santé par rapport aux affections liées à la consommation de la chicha ? », sont entre autres les questions que le député a adressé au gouvernement. Les ministres en charge des portefeuilles de la santé, de l’intérieur et de la sécurité publique, sont attendus très bientôt devant la représentation nationale pour répondre à ces préoccupations de l’élu du peuple.

Pire que la cigarette, la chicha est à l’origine de nombreuses maladies cardio-vasculaires, respiratoires, digestives et cancéreuses, a fait savoir Nazaire Sado.

D’après plusieurs études croisées, la chicha est d’une grande toxicité et un fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée (74L contre 0,6 L pour une cigarette) que lorsqu’il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine, a-t-il expliqué.

F. A. A.

23 septembre 2020 par