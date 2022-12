Le fils du chef du Polisario dans le viseur de la justice

Le fils du chef du Polisario est accusé dans l’affaire d’introduction clandestine de son père en Espagne en avril 2021.

Luali Brahim Sid Mustafa, fils du chef du Front Polisario inculpé. Il est accusé d’avoir fourni le faux passeport ayant permis à son père de s’introduire en Espagne. Brahim Gali a été admis à l’hôpital Logrono en avril 2021 sous le nom de Mohamed Benbatouch. Cette opération clandestine a déclenché une crise diplomatique entre Madrid et Rabat. La justice a visé l’ex-Cheffe de la diplomatie Arancha Gonzalez Laya, et le Chef du Gouvernement Pedro Sanchez. Après plus d’un an d’enquête, le juge d’instruction du Tribunal de Saragosse, Rafael Lasala, a décidé de classer l’affaire en raison de preuves suffisantes pour engager des poursuites. Pour le tribunal, c’est « un acte politique qui dépasse le cadre de la prévarication ».

L’affaire a repris avec un autre accusé dans le viseur du juge Lasala. Selon les informations, c’est le fils du chef du Front Polisario, Luali Brahim Sid Mustafa, qui a accompagné son père dans l’avion de la présidence algérienne. Il était aussi la seule personne ayant l’autorisation d’accéder au sol espagnol.

Le juge estime que le fils de Brahim Gali serait celui qui a fourni le faux passeport. Il a rendu une ordonnance en donnant un délai de dix jours à Luali Brahim pour comparaitre devant le tribunal. Les Corps et Forces de Sécurité de l’Etat espagnol sont invités à rechercher le fils de Brahim Gali pour le mettre à la disposition de la Justice.

Akpédjé Ayosso

12 décembre 2022 par ,