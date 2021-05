Le duo des FCBE connu

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) se prépare pour désigner son candidat et son colistier pour la présidentielle du 11 avril 2021. Selon les indiscrétions, les noms du duo pour le scrutin seront rendus publics très bientôt.

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) participera bel et bien à l’élection présidentielle du 11 avril prochain. Des sources confidentielles révèlent que parmi les prétendants au postes de président et de vice-président de la République, un duo est déjà en avance sur les autres par rapport au nombre de parrainages récoltés. Le Secrétaire exécutif national du parti Paul Hounkpè et l’ancien ministre et membre fondateur de la formation politique Alassane Soumanou Djemba seraient les favoris pour conduire le duo de candidatures des FCBE pour le scrutin.

D. M.

