Le dialogue inter-libyen a repris à Bouznika

Le Maroc a accueilli samedi 03 octobre 2020, le 2ème round du dialogue inter-libyen visant à parvenir à un accord sur les postes de souveraineté en Libye. La rencontre a eu lieu près d’un mois après un premier round, qui a réuni les deux parties du 6 au10 septembre dernier à Bouznika.

Les deux parties se sont réunies pour poursuivre leurs discussions afin de donner un nouvel élan aux efforts pour trouver une solution politique à la crise libyenne.

Lors du premier round des séances du dialogue inter-libyen à Bouznika, les deux délégations avaient abouti à l’adoption d’un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Les deux parties libyennes avaient également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.

Le Haut Conseil d’Etat libyen et le parlement de Tobrouk ont aussi appelé l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc dont le but est de réunir les conditions adéquates pouvant permettre un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye.

La délégation du Haut conseil d’Etat libyen est présidée par Fawzi Al-Agab, et celle de la Chambre des représentants par Youssef El Akkouri.

