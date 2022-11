Le député Hazounmè fait des révélations compromettantes

Accusé de viol présumé sur sa secrétaire, le député Hyppolite Hazounmè a été auditionné au tribunal de première instance de Porto-Novo jeudi 10 novembre 2022. Au cours de l’audience, le parlementaire affirme avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec la secrétaire. Le dossier est renvoyé sous quinzaine.

Au tribunal de première instance de Porto-Novo, ce jeudi 10 novembre, le député Hazounmè, accusé de viol sur sa secrétaire, une femme mariée, a donné sa version des faits. Selon l’élu du peuple, il s’agirait d’une relation consentante qui durerait depuis 06 mois.

Devant le juge du tribunal de Porto-Novo, il a affirmé avoir eu des rapports sexuels consentants avec la secrétaire. La dernière rencontre avec sa partenaire sexuelle remonte au 26 septembre 2022. Cette rencontre selon les déclarations du député, se serait limitée à des caresses et une course poursuite entre elle et lui, dans les quatre murs du lieu de la rencontre.

Le parlementaire s’est également inscrit également en faux par rapport aux accusations d’achat de conscience. Contrairement aux informations divulguées sur les réseaux sociaux, les 600.000 FCFA offerts constituent un don pour la construction d’une église.

Le député selon les plaignants userait de mensonges pour se tirer d’affaires. Ils comptent le confondre aux prochaines audiences.

Le procureur au terme de l’audience a renvoyé le dossier sous quinzaine.

Le député objet d’accusation de viol n’a pas été positionné sur la liste de son parti pour l’élection législative du 08 janvier 2023. Cela relèverait selon certaines indiscrétions, d’une sanction du parti.

F. A. A.

11 novembre 2022 par