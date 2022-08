Le dépôt légal opérationnel en ligne au Bénin

Plus besoin de se déplacer à la bibliothèque nationale à Porto-Novo pour le dépôt légal ou obtenir des numéros ISBN et ISSN. Il suffira de se rendre sur la plateforme digitale des services publics en ligne : www.service-public.bj

La bibliothèque nationale a lancé la dématérialisation de ses services ce vendredi 05 août 2022. Les demandes de numéros ISBN ou ISSN ou le dépôt légal peuvent être effectués en ligne sur la plateforme digitale des services publics : www.service-public.bj

Une fois sur la plateforme, rechercher ISBN ou aller sur e-services.bnb.bj

Selon le communiqué du directeur de la bibliothèque annonçant la digitalisation des services, le numéro +22955556767 et l’adresse mail services@bnb.bj sont disponibles en cas de requêtes ou demandes.

