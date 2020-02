Le Souverain lance le Programme de développement urbain d’Agadir

Le Royaume du Maroc désire faire de la ville d’Agadir un grand pôle économique et touristique attractif. Le 4 février 2020, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de lancement du Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 (PDUA).

Ce programme qui englobe 6 axes permettra de développer véritablement la ville d’Agadir située dans le sud-ouest marocain.

Le Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 (PDUA) est un projet ambitieux qui mobilise des investissements de près de 06 milliards de Dirhams.

A travers ce programme, le Royaume du Maroc entend consacrer le positionnement d’Agadir tout en renforçant son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale. Le programme vise également l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.

Selon le ministre de l’Intérieur M. Abdelouafi Laftit, la ville d’Agadir possède d’énormes atouts économiques. L’objectif est d’en faire un véritable pôle économique, attractif et compétitif.

« La mise en œuvre de ce programme se fera conformément aux mécanismes de la bonne gouvernance, afin d’assurer un suivi rigoureux et transparent des projets programmés, en respectant les délais et les objectifs fixés », a déclaré M. Laftit.

Les 6 axes de ce programme sont : la réalisation de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir sur un linéaire de 15,5 km ; le renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville ; l’aménagement urbain de la zone touristique d’Agadir et le renforcement de son attractivité à travers la réalisation de plusieurs projets. Les autres points concernent la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts de la ville ; la promotion de la chose religieuse, la protection et la valorisation du patrimoine de la ville et la promotion culturelle et enfin le renforcement des équipements sociaux de base.

Les sociétés de développement local "Agadir Souss Massa Aménagement" et "Grand Agadir de transport et de mobilité urbaine" sont chargées de superviser la réalisation des projets prévus au titre programme

Le Souverain a présidé la signature de la Convention-cadre relative au Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024).

Cette initiative s’ajoute à la liste des programmes de développement lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au niveau des différentes régions du Royaume à savoir : « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture », « Tanger-Métropole », « Marrakech, Cité du renouveau permanent », le Plan de développement urbain du Grand Casablanca, "Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit" et le nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Akpédjé AYOSSO

10 février 2020 par