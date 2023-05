Le Soudan du Sud exclu de la CAN U17

C’est la surprenante décision de la Confédération africaine de football ce samedi 29 Avril jour J de la CAN U17 Algérie 2023. Le Soudan du Sud a été exclu de la compétition alors qu’il s’apprêtait à disputer son premier match ce lundi.

Le Soudan du Sud qui pensait pourvoir disputer le premier match de leur histoire dans cette CAN U17 lundi face au Cameroun, a été surpris à la dernière minute. Les jeunes Bright Stars ont été disqualifiés après que les tests d’Imagerie par résonance magnétique (IRM) effectués par la CAF ont décelé la présence de plus de trois joueurs jugés inéligibles dans l’effectif, conformément au règlement en vigueur.

« Si après avoir effectué le test d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante et, que (4) de ses joueurs ou plus se sont révélés non éligibles, toute l’équipe participante sera disqualifiée », stipule notamment l’article 27 du règlement en son quatrième point publié à la mi-avril par la CAF sur son site officiel. Or, 5 Sud-Soudanais ont échoué aux tests. Conséquence, le Soudan du Sud sort de la compétition sans la moindre minute.

La fédération sud soudanaise a d’ailleurs réagi à cette désillusion : « Le test IRM a été réalisé le 26 avril 2023 pour s’assurer que tous les joueurs répondent aux critères d’éligibilité d’âge fixés par le règlement. Malheureusement, nous avons reçu hier, 28 avril 2023, une notification de la CAF selon laquelle cinq de nos joueurs n’ont pas passé le test IRM et ont été jugés inéligibles pour participer à la compétition, bien que deux des cinq joueurs fassent partie de l’équipe qui a participé aux qualifications zonales et réussi l’admissibilité à l’IRM en Éthiopie en septembre 2022 », a avancé la Fédération sud-soudanaise de football dans un communiqué publié sur Facebook.

J.S

30 avril 2023 par ,