Bani Gansé sanctionné pour actes de violence

Pour avoir été au centre des incidents après-match survenus le dimanche 28 avril dernier lors de la 13e journée, Bani Gansè est sanctionné pour deux matchs de Super Ligue Pro.



Selon nos informations, la commission d’organisation et d’homologation des compétitions de la Fédération Béninoise de Football a expliqué avoir été mis au courant de "graves incidents" dont le stade de Banikoara a été théâtre lors du match Bani Gansé vs As Cotonou dimanche dernier dans le cadre de la 13e journée du championnat. La commission a décidé de suspendre le club à raison de deux matchs à jouer sur terrain neutre (16e et 19e journées).

Voici le rapport de la LFB relayé par Africa Foot United :

À la 78e minute de jeu, suite à un but annulé pour hors-jeu, les membres du staff, les joueurs réservistes et quelques supporters de Bani Ganse FC ont envahi l’aire de jeu pour contester la décision des arbitres entraînant ainsi une suspension de jeu de six minutes.

Après le coup de sifflet final, un plus grand nombre de supporters de Bani Gansé ont tenté d’envahir à nouveau l’aire de jeu pour agresser les arbitres.

N’ayant pas pu avoir accès à l’aire de jeu, ils ont fait pleuvoir des projectiles de tous genres sur les officiels du match.

Les joueurs de l’équipe visiteuse As Cotonou sont restés bloqués sur l’aire de jeu pendant deux heures d’horloge.

Le premier assistant et le quatrième arbitre ont dû escalader la clôture du terrain et se retrouver au commissariat.

L’arbitre central s’est caché sous le siège du véhicule des sapeurs pompiers

À la faveur d’un déguisement, le deuxième arbitre a été transporté par l’OG de Bani Gansé au commissariat de police

Le commissaire au match, les joueurs et le staff de l’As Cotonou n’ont pu quitter le terrain qu’aux environs de 21h30 sous escorte policière.

J.S

2 mai 2024 par ,