Le Sénégal accueille le forum régional côtier et marin

La 10e édition du Forum régional du PRCM se tiendra du 29 mars au 1er avril 2022 à Saly, au Sénégal. La cérémonie officielle d’ouverture de cette édition se déroulera dans la matinée du 29 mars 2022 sous la Présidence de Monsieur Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement durable.

La dixième édition du Forum régional consacré au thème « la santé des océans, un enjeu de développement durable des pays du littoral ouest africain », réunira des experts et spécialistes de haut niveau de la conservation marine ainsi que des acteurs à la base tous acquis et engagés pour la cause du PRCM à savoir « Ensemble, pour un littoral ouest africain sain et productif ».

Les institutions nationales et intergouvernementales, les institutions scientifiques, les ONG nationales et internationales, les organisations socioprofessionnelles, le secteur privé (pêche, tourisme, hydrocarbures) et les partenaires techniques et financiers discuteront de l’évolution de la zone côtière et marine notamment les défis communs et émergeants. Les retombées des zones marines et côtières ouest africaines représentent pour les pays côtiers 56% du PIB. « Depuis son lancement en 2004, la préoccupation majeure du Forum est de réunir les spécialistes de haut niveau pour débattre et encourager des initiatives sous régionales et nationales dans le domaine de la gestion des milieux fragiles que sont les écosystèmes côtiers et marins et renforcer le niveau d’engagement des parties prenantes dans la conservation de la biodiversité. », rappelle Ahmed Senhoury, Directeur exécutif du PRCM.

Dans les plénières tout comme lors des autres événements (ateliers, side event, etc.), les enjeux écologiques et économiques pour les populations locales seront abordés au regard du développement de la zone côtière ouest africaine. A titre d’exemples, les constructions d’infrastructures et le développement des activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz le long du bassin côtier qui peuvent avoir un impact important sur les communautés et leurs activités feront l’objet de débats lors du Forum. Le changement climatique et les moyens de renforcement de la résilience des zones et des communautés côtières seront également abordés lors de cette manifestation. Il sera également question d’échanger durant le Forum sur les voies et moyens de la promotion de la pêche durable, de la protection des espèces vulnérables (oiseaux marins, tortues marines…) et de la préservation des écosystèmes sensibles (herbiers marins, mangroves…). Le financement de la conservation et la relance de de la conservation post-COVID bénéficieront lors du Forum de toute l’attention. Tous les sujets qui seront discutés dans cette édition feront l’objet de recommandations adressées aux acteurs de la zone côtière et marine.

Devant l’urgence des enjeux liés à l’environnement marin, l’engagement des générations futures sera pris en compte. Ainsi, le PRCM mettra en relation les bailleurs et les jeunes porteurs de projets innovants pour leur ouvrir des opportunités de financement. Ceux-ci feront une présentation du canevas de leur projet devant un jury qui les validera selon leur pertinence.La rencontre est organisée par le PRCM en collaboration avec Wetlands International Afrique (WIACO), le Réseau régional d’aires marines protégées (RAMPAO), BirdLife International Africa et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avec l’appui financier des fondations MAVA pour la nature, Oceans 5, DOB Ecology, OAk, le Fonds Français pour l’Environnement FFEM et le Programme WACA de la Banque mondiale.

A propos du PRCM

Le PRCM est une plateforme qui réunit environ 90 partenaires, acteurs engagés dans la préservation de la mer et du littoral. Il s’agit d’organisations de la société civile, d’institutions gouvernementales et de commissions sous régionales, d’élus, d’organisations professionnelles, de chercheurs et d’enseignants, d’ONG internationales. Le PRCM couvre sept pays : la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap vert, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone. Il a, au Sénégal, le statut d’une ONG étrangère Basée à Dakar. Les missions du PRCM sont :

appuyer, à travers son réseau de partenaires, la mise en cohérence et la coordination des différentes interventions actives aux niveaux régional, national et local ; Jouer un rôle de plaidoyer politique pour renforcer les processus de conservation et de gestion intégrée de la zone côtière ; mobiliser durablement les ressources techniques et financières à travers une représentation active auprès des institutions internationales et des Agences de coopération ; mobiliser, capitaliser et partager les résultats issus de la recherche, des savoirs locaux et des bonnes pratiques.

