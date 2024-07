Le Roi du Maroc adresse un message de sympathie et de solidarité à M. Donald Trump

Sa Majesté le Roi Mohammed VI vient d’adresser un message à l’ex-Président américain M. Donald Trump. Le Souverain lui exprime Sa sympathie et Sa solidarité, suite à la tentative d’assassinat dont il a été victime, samedi 13 juillet 2024, lors d’un meeting électoral à Butler, dans l’État de Pennsylvanie.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé, ce dimanche, un message à M. Donald Trump, dans lequel le Souverain lui exprime Sa sympathie et Sa solidarité, suite à la tentative d’assassinat dont il a été victime, samedi lors d’un meeting électoral à Butler, dans l’État de Pennsylvanie.

Dans ce message, SM le Roi dit avoir "été choqué et profondément attristé par l’effroyable tentative d’assassinat perpétrée hier" lors d’un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie.

Le Souverain S’est dit soulagé d’apprendre que "vous êtes sain et sauf", tout en faisant part de Sa sympathie et de Sa solidarité suite à cette attaque odieuse.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi condamne fermement la violence politique, souhaitant à M. Trump "un prompt rétablissement afin que vous puissiez continuer à servir votre grande nation".

"Mes pensées et Mes prières vous accompagnent, M. le Président, votre famille, ainsi que les victimes innocentes de cet acte déplorable", conclut le Message Royal.

