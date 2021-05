Le Roi de Houègbo-Agon reçu en audience par le maire Bibiane Adamazè

Sa majesté, Roi de Houègbo-Agon a été reçu en audience par Bibiane Adamazè, première aurorité de la commune de Toffo, ce jeudi 21 janvier 2021. Les deux personnalites ont échangé sur des projets de développement tels que l’installation d’une première banque à Toffo, le projet de création d’une palmeraie royale et le financement des activités du palais de Houègbo-Agon.

Les échanges entre ces deux personnalités, ce sont focalisés sur les sujets majeurs relatifs au développement de la commune, à la promotion d’une gouvernance concertée basée sur des échanges mutuels entre le palais d’Agon et la mairie de Toffo.

Après les civilités d’usage et la présentation des membres de la délégation royale, sa Majesté, Roi de Houègbo-Agon a présenté au maire les multiples démarches qu’il a entreprises auprès des partenaires techniques et l’État pour la mise en oeuvre de plusieurs projets de développement dans la commune. S’agissant des projets, l’autorité traditionnelle évoque la mise à disposition d’un domaine pour l’installation de la première banque dans la commune.À l’en croire, il s’agira d’une banque qui sera très proche des commerçants et des producteurs. Le projet de financement des activités du palais et le projet de création d’une palmeraie royale exposés par Sa Majesté ont aussi retenu l’attention de l’autorité communale qui entend faire feu de tout bois pour leur aboutissement heureux. Remerciant l’autorité royale et sa délégation, Bibiane Adamazè, maire de Toffo a promis faire une action en direction du palais dans les prochains jours. Elle n’a pas manqué de saluer la démarche majestueuse du Roi qui témoigne de son intérêt pour les questions de développement à la base.

Tout en adressant ses remerciements pour l’accueil chaleureux dont lui-même et sa suite ont bénéficié de la part de madame le maire de Toffo, sa majesté Roi de Houègbo-Agon se dit satisfait des échanges avec les cadres et autorités de la mairie.

Boniface Cakpo

22 janvier 2021 par