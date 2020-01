Le Roi Mohammed VI promeut la sauvegarde du patrimoine culturel

Le Roi du Maroc a visité ce mercredi 15 janvier 2020, à l’ancienne médina d’Essaouira, « Bayt Dakira », un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine. Le Souverain a été accueilli par les responsables de l’Association Essaouira-Mogador et les membres du Comité scientifique de « Bayt Dakira ».

Lors de sa visite mercredi dernier à l’ancienne médina d’Essaouira, le Roi du Maroc a visité la Synagogue « Slat Attia », notamment la salle consacrée à la prière. Sur les lieux, les deux Livres Saints : Le Coran et La Thora ont été présentés à Sa Majesté le Roi, Mohammed VI

« Cette maison est celle de la mémoire et de l’histoire. Elle est aussi celle de cette boussole marocaine dont le monde a besoin aujourd’hui, un monde en quête de repères, un monde qui tourne le dos à toutes ces valeurs qui sont celles de notre pays sous le leadership de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine », a déclaré dans son discours le Conseiller du Roi, Président de l’Association Essaouira-Mogador. Selon M. André Azoulay, cette visite du Souverain scelle la renaissance de la ville d’Essaouira.

Au terme de la visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été salué par 27 personnalités de la communauté juive marocaine et du monde.

L’espace « Bayt Dakira », monument spirituel et patrimonial unique en son genre dans le Sud de la Méditerranée et dans le monde islamique, constitue « un lieu de mémoire qui raconte par les objets, les textes, la photo et le film l’exceptionnelle saga du Judaïsme dans la ville d’Essaouira et de ses patrimoines ».

« Bayt Dakira » abrite aussi un Centre de Recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam.

Pour le comédien franco-marocain Gad El Maleh, la visite du Roi à cet espace spirituel et patrimonial est « un signal fort du Souverain à la communauté juive au Maroc, à la communauté internationale et aux gens qui nous regardent à travers le monde pour donner une impulsion de paix, de dialogue et d’ouverture ».

Après des travaux de restauration, l’espace « Bayt Dakira » abrite la Synagogue « Slat Attia », la maison de la mémoire et de l’histoire « Bayt Dakira » et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani.

