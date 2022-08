Le PRD en Congrès extraordinaire samedi prochain

‘’Fusion’’ ou ‘’union’’, les militants PRD en Congrès extraordinaire le samedi 13 août 2022 pour se prononcer sur la question.

« Les militants vont effectivement ensemble devoir en intelligence avec la Direction exécutive du parti aller au congrès du PRD qui est prévu pour le samedi prochain afin de pouvoir informer les militants conformément au statut pour prendre la décision », a indiqué Dr Éric Adja, conseiller spécial du président du PRD, Me Adrien Houngbédji, mardi 9 août dernier sur Radio Sêdohoun.

Le projet de mariage entre le parti Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) sera soumis aux militants du parti de Me Adrien Houngbédji.

Selon les instances du PRD, il s’agit de la création d’un nouveau parti.

M. M.

10 août 2022 par ,