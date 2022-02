Le Niger et la société allemande EEC signent un accord

Le gouvernement de la République du Niger a annoncé ce lundi 21 février 2022, la signature d’un accord avec Emerging Energy Corporation (EEC), un important fournisseur allemand de solutions énergétiques, pour travailler ensemble à l’exploration et au développement de projets commerciaux d’hydrogène vert au Niger.

Emerging Energy Corporation investira également dans divers projets visant à décarboniser les opérations des champs pétrolifères et les raffineries au Niger grâce à des technologies de capture du carbone. L’hydrogène vert sera produit au Niger par électrolyse, en utilisant une énergie renouvelable. Cette solution à faible émission de carbone permettra de décarboniser les industries à forte intensité d’émissions au Niger, en Afrique, en Europe et dans d’autres pays qui dépendent beaucoup des combustibles fossiles. Le gouvernement du Niger et Emerging Energy Corporation estiment que l’hydrogène est crucial pour l’Europe, l’Amérique et l’Afrique dans notre marche vers un avenir à zéro émission nette.

Les deux parties trouveront des opportunités pour stimuler la demande de ce produit et préparer le Niger à devenir un centre de production d’hydrogène vert dans la région. L’hydrogène vert produit en République du Niger est un moteur important pour accélérer la décarbonation industrielle et contribuer à l’électrification des processus, puisqu’il est obtenu à partir de sources renouvelables, en plus de générer une dynamique plus compétitive et décentralisée en rejoignant les différents segments de marché. Le partenariat est extrêmement pertinent pour la République du Niger, les marchés européens et américains. Les deux parties se sont rencontrées au Cap en Afrique du Sud lors de la Semaine Africaine de l’Énergie en 2021 et ont entamé les négociations.

À propos de Emerging Energy Corporation

Emerging Energy Corp. est une société allemande d’investissement dédiée à la création de croissance dans le secteur de l’énergie en Afrique et des infrastructures connexes. EEC vise à renforcer les capacités locales, à créer des emplois bien rémunérés, à financer la transition énergétique de l’Afrique, à diversifier les économies et à offrir à ses investisseurs des rendements à la pointe du marché. EEC se concentre sur l’investissement dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique africaine. EEC s’associe à des équipes exceptionnelles, où la combinaison du capital et de l’expertise de l’industrie peut avoir un impact durable sur le continent africain.

Source : Emerging Energy Corporation (EEC)

