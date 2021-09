Le Maroc vaccine les enfants de 12-17 ans contre Covid-19

Au Maroc, une opération de vaccination anti-Covid au profit des apprenants de 12-17 ans a débuté, mardi 31 août 2021, dans toutes les régions du Royaume. Cette opération est lancée en prélude à la rentrée scolaire 2021-2022.

La vaccination des élèves de l’enseignement public, privé et des missions étrangères contre Covid-19 est une décision de la Commission interministérielle présidée par le Chef du gouvernement marocain. L’opération prend en compte 2,98 millions d’élèves et 419 vaccinodromes ont été déployés dans tout le pays.

La vaccination est volontaire et facultative. Les parents ont le choix entre les vaccins Sinopharm et Pfizer.

Dans la région de Casablanca-Settat, 58 centres sont dédiés à la vaccination pour quelque 613.367 élèves. Ces derniers reçoivent la première dose du vaccin contre la Covid-19 depuis le 31 août.

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental a annoncé l’aménagement de 39 centres de vaccination contre la Covid-19 dans cette région située au niveau de la frontière fermée entre le Maroc et l’Algérie. Ces centres vont accueillir plus de 188.000 élèves.

Plus de 250 cadres éducatifs et administratifs et 104 cadres médicaux et des superviseurs ont été mobilisés pour l’opération. Les centres de vaccination sont répartis entre la préfecture d’Oujda-Angad (4) et les provinces de Berkane (4), Nador (5), Driouch (7), Guercif (7), Taourirt (2), Jerada (4) et Figuig (6).

Au niveau de la région Souss-Massa, 31 centres de vaccination sont mis à disposition de plus de 270.858 élèves. Les centres de vaccination sont répartis entre Agadir-Ida Outanane (7), Chtouka-Aït Baha (4), Inzegane-Aït Melloul (5), Taroudant (6), Tata (5) et Tiznit (4).

« Les différents centres de vaccination au niveau de la région de Souss-Massa sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération qui vise à protéger la santé des élèves, ainsi que de leur permettre un apprentissage en présentiel », a déclaré le directeur de l’AREF de Souss-Massa, Mohamed Jai Mansouri.

Selon le directeur régional de la santé, Rochdi Kaddar, le ministère a mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires pour la réussite de l’opération.

La vaccination permettra d’avoir une rentrée scolaire 2021-2022 apaisée au Maroc.

