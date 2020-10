Le Maroc va abriter le Bureau Afrique

Le Maroc et l’Organisation des Nations-Unies (ONU) ont signé mardi 06 octobre 2020, un accord de siège pour l’implantation au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique. L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

Selon M. Nasser Bourita, l’établissement du Bureau au Maroc va « renforcer la capacité des États membres par l’élaboration de programmes nationaux de formation à la lutte contre le terrorisme ». Il sera question de développer de nombreux programmes de formation sur la lutte antiterroriste.

Pour le Chef de la diplomatie marocaine, « les actions doivent être en parfaite adéquation avec les besoins des États africains, complémentaires des différentes initiatives lancées par ces États ».

L’accord est signé dans un contexte de recrudescence des actes terroristes en Afrique. Au premier semestre de 2020, 4100 attentats terroristes ont été à l’origine de 12 507 morts. Au Sahel, les actes terroristes se sont multipliés par sept depuis la mi-2017. Le nombre des victimes dans le Lac Tchad a augmenté depuis juin 2017, passant de 506 à 964 personnes.

Le centre de lutte contre le terrorisme permettra donc de relever les défis liés à la menace terroriste en Afrique.

A.A.A

