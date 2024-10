Le Maroc s’apprête à envoyer des secours aux sinistrés

L’Espagne est confrontée à une catastrophe naturelle et les populations ont besoin de l’aide. Le Maroc, conformément aux Hautes Instructions Royales, s’apprête à dépêcher des équipes de secours et à fournir l’aide nécessaire aux sinistrés.

Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Très Hautes Instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol. Au cours de cet entretien, le ministre a informé son homologue que, conformément aux Hautes Instructions Royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le ministre a exprimé les condoléances et la solidarité du Maroc aux autorités espagnoles et aux familles des victimes.

Les crues et inondations dramatiques qui dévastent le sud-est de l’Espagne et notamment la région de Valence et d’Albacete ont fait déjà des dizaines de morts et des blessés et de nombreux dégâts matériels.

