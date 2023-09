Le Maroc reçoit les sincères condoléances des Etats-Unis

Suite à la catastrophe naturelle, qui a frappé plusieurs provinces du Royaume du Maroc, les Etats-Unis par la voix de leur Président Joseph Biden, ont présenté leurs sincères condoléances au Souverain et au peuple marocain. C’est par un appel téléphonique à SM le Roi Mohammed VI, que le Président des Etats-Unis d’Amérique, Joseph R. Biden, a exprimé lundi 18 septembre sa compassion au Royaume du Maroc.

Au cours de cet entretien téléphonique, le Président américain a exprimé ses condoléances personnelles, ainsi que celles du peuple et gouvernement américains, à Sa Majesté le Roi, et au peuple marocain, suite au tremblement de terre douloureux qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

Le numéro 1 de la Maison blanche n’a pas manqué de saluer la rapidité et l’efficacité de la gestion, conformément aux Hautes Instructions Royales, des conséquences de cette tragique catastrophe naturelle.

Le Président Biden a assuré de la disposition des Etats-Unis à apporter l’aide et le soutien nécessaires au Royaume sur la base des besoins identifiés par les autorités marocaines et tels qu’ils s’inscrivent dans le cadre du plan d’action multiforme déployé par le Royaume pour faire face à ce drame.

19 septembre 2023 par