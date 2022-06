Le Maroc réaffirme son africanité avec ses frères et sœurs du continent

Le Maroc a célébré, ce 8 juin 2022, la journée de l’Afrique. Les manifestations se sont déroulées à la Bibliothèque nationale de Rabat. L’événement a réuni des autorités marocaines, des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays africains, des membres du corps diplomatique et des représentants d’organismes internationaux et autres invités.



Dans son discours à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique à Rabat, le Doyen des Ambassadeurs, S.E.M. Mouhamadou Youssifou, a mis un accent particulier sur l’autosuffisance alimentaire du continent. ’’Aucun État ne peut être véritablement indépendant et souverain s’il n’arrive pas à nourrir et soigner sa population. L’Afrique doit être en mesure de produire ce qu’elle consomme et à consommer ce qu’elle produit.’’, a souligné l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Cameroun au Royaume du Maroc.

’’Pour parvenir à notre sécurité alimentaire, nous devons, au risque de périr, restructurer notre agriculture, nos modes de consommation en accordant la priorité aux produits de consommation courante, en mécanisant notre agriculture, en la modernisant et en transformant sur place les produits issus de cette agriculture pour non seulement apporter de la valeur ajoutée mais aussi et surtout pour réduire les pertes après récolte.’’, préconise le Doyen du Corps diplomatique.

S.E.M. Mouhamadou Youssifou n’a pas manqué de saluer les jalons de coopération posés par le Maroc à travers l’Organisation chérifienne de phosphate, qui sous les Très Hautes Directives du Roi Mohammed VI a lancé un ensemble d’usines d’engrais phosphaté dans certains pays africains afin d’aider à améliorer la productivité et le rendement agricole sur le continent. Sans oublier la mise en place de centres régionaux d’excellence et de recherche pharmaceutique pour la production de médicaments et de vaccins au Maroc et dans plusieurs pays africains. Autant de projets intégrateurs qui peuvent aider l’Afrique à relever le défi de la crise sanitaire.

’’Au regard de nos potentialités, de nos ressources naturelles, minières et minérales qui font d’ailleurs l’objet de convoitise de la part de certains pays, l’Afrique en dehors de ses difficultés est promise à un avenir radieux’’, a conclu le diplomate camerounais.

Nous méritons une nouvelle Afrique...

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger s’est réjoui de la célébration de cet événement.

‹‹ Ce soir, nous sommes là pour célébrer l’Afrique, ses opportunités, ses atouts et ses espoirs.››, a déclaré SEM. Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie marocaine a mis l’accent sur les nombreux accords de coopération signés par le Royaume avec les pays africains. L’Afrique occupe la première place des visites royales sur le continent.

Depuis 1999, un millier d’accords de coopération ont été signés avec les pays africains dans les domaines de la formation, la santé, les infrastructures, les énergies renouvelables, l’assainissement et l’eau potable et autres.

L’Afrique est aussi au premier plan des investissements directs du pays (67%).

Au Maroc, la grande majorité des 1200 étudiants de 47 pays africains sont bénéficiaires de de bourses d’études du Royaume.

Par ailleurs, des centaines de soldats sont déployés par le Maroc pour des missions de paix sur le continent.



En matière de nutrition et sécurité alimentaire, l’Afrique possède 67% des terres arables du monde et plus de 21% de sa population souffre de malnutrition sévère. L’une des causes est que seuls 10% de ces terres sont exploités.

‹‹ Alors que nous fêtons les 60 ans de notre Union, nous méritons une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique déterminée (...), une Afrique qui se prend en charge, une Afrique qui fait la différence (...).››, a relevé SEM. Nasser Bourita avant de conclure : ‹‹ L’espoir est permis ›› pour notre continent.

La célébration de la Journée de l’Afrique 2022 a été marquée par la projection d’un film documentaire sur la coopération du Royaume du Maroc avec les autres pays de l’Union Africaine. La soirée a été agrémentée par un spectacle de diversités culturelles offert par les étudiants africains et une dégustation des mets africains offerts par les missions diplomatiques accréditées au Maroc.

10 juin 2022 par