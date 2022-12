Le Maroc fait le bilan de ses services

Les services de la Sûreté nationale marocaines ont présenté leur bilan annuel au titre de l’année 2022, tous domaines et secteurs confondus. Ceci, selon la continuité de la politique de communication institutionnelle adoptée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à la fin de chaque année, en appui à la police de proximité. L’objectif est de renforcer l’ouverture de l’institution sécuritaire sur le territoire marocain et de consolider les piliers de la gouvernance de la sécurité et de la production de la sécurité.

Ce bilan de l’année 2022 porte sur le domaine de la modernisation des services et structures de sécurité et les efforts déployés pour renforcer le sentiment de sécurité et la lutte contre la délinquance, en sus des mécanismes de gestion rationnelle du parcours professionnel du policier. C’est pour garantir un environnement de travail intégré et permettre au policier de s’acquitter, de façon optimale, de ses fonctions, en plus de la présentation des projets portant sur la sécurité et l’ordre public pour l’année 2023.

Le bilan 2022 se décline en six grands points : le développement et l’amélioration des services publics ; la lutte contre la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité ; la communication, un mécanisme d’ouverture et de renforcement de la police de proximité ; la gestion de la vie professionnelle des fonctionnaires de police ; l’instauration de la gouvernance dans la gestion administrative et les projets à venir au titre de l’année 2023.

Dans ces grandes lignes de son bilan annuel, la DGSN réitère son engagement à poursuivre les efforts visant à consolider la sûreté publique, renforcer le sentiment de sécurité, améliorer les prestations fournies aux citoyens, aux étrangers résidants et aux touristes, outre la promotion des conditions socio-professionnelles de tous ceux qui appartiennent à la famille de la sûreté nationale au Maroc.

Josué SOSSOU

24 décembre 2022 par