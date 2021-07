Le Maroc envoie de l’aide médicale à la Tunisie

Face à la hausse des contaminations et des décès dus au Covid-19 en Tunisie, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions mardi 13 juillet 2021 pour l’envoi en urgence d’une aide médicale.

L’aide médicale comprend deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une centaine de lits, de cent respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m³/heure chacun. Les matériels seront acheminés par les avions des Forces Royales Air marocaines. La Tunisie enregistre une forte hausse des contaminations et des décès, une situation qui inquiète notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Sur instructions de Son Souverain, le Maroc avait décidé le 14 juin 2020 de porter une aide médicale préventive à plusieurs pays africains afin de les aider dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Les pays bénéficiaires sont : le Burkina Faso, le Cameroun, les îles Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie. Ils ont reçu près de 08 millions de masques sanitaires, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithromycine, un médicament de la classe des antibiotiques. Tous les équipements ont été fabriqués par des entreprises marocaines.

A.A.A

15 juillet 2021 par