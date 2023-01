Le Maroc accueille les œuvres contemporaines béninoises dès le 18 janvier

Le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat accueille le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui ; de la Restitution à la Révélation » du 18 janvier au 15 mai 2023.

Volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui ; de la Restitution à la Révélation » au Maroc. Selon le communiqué de presse de la Fondation Nationale des Musées (Fnm), « l’exposition s’inscrit dans la dynamique engagée par la République du Bénin pour la valorisation de sa création contemporaine et invite à la découverte de la diversité de l’art du Bénin ».

Les œuvres (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de trente-quatre artistes seront exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat durant près de 4 mois. Les artistes proposent des « approches différentes et se manifestent à l’unisson pour montrer une créativité de leur identité commune ». Le parcours s’organise en trois temps ; Récurrence-Variations, Transition(s), Transgression- Hybridation.

« Les thèmes abordés mêlent visible et invisible, mythes et légendes, introspection, quête identitaire et problématiques contemporaines. Puisant ses inspirations dans des racines et des histoires multiples, cette exposition érige des passerelles entre passé et présent, individualité et universalisme », informe la même source. L’exposition & Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui au Palais de la Marina à Cotonou a été une réussite. Elle a mobilisé en 60 jours plus de 200.000 visiteurs venus de tous horizons.

Le Maroc est le premier pays qui accueille le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ». Cette coopération culturelle inédite participe au » renforcement de l’amitié entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin et entend initier une dynamique culturelle d’envergure sur le reste du continent ».

Akpédjé Ayosso

2 janvier 2023 par