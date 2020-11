Le Maroc accueille la 12eme édition de L’ AFRICA PPP

La 12e édition de l’événement annuel Africa PPP, Conférence sur les Partenariats d’Investissement dans les Infrastructures, est en ligne, les 1er et 2 décembre 2020, sous le thème « Partenariats au sein des projets d’infrastructure publique pour le développement durable et la croissance économique ». Le Maroc est le pays hôte, sous les auspices du gouvernement du Maroc, en particulier le ministère des finances et le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Le premier Africa PPP Online est une plateforme virtuelle comprenant les caractéristiques suivantes : une conférence virtuelle avec des présentations et des discussions en direct, un portail virtuel pour relier et connecter les propriétaires de projets, les autorités, les développeurs, les investisseurs, les prêteurs, les conseillers et les consultants, un point de rencontre virtuel entre les parties, pour surmonter les défis de la rencontre face à face.

Ce sera la meilleure plateforme pour se connecter et s’engager avec les principales parties prenantes des gouvernements, des services publics, des investisseurs, des développeurs de projets, des conseillers industriels, des IFD et de toutes les parties prenantes travaillant dans le domaine des PPP à travers l’Afrique. Cette année, l’accent sera mis sur la présentation des projets bancables en cours, sur les mises à jour des promoteurs de projets actuels et sur la présentation des opportunités de projets.

En participant à l’événement Africa PPP 2020 en ligne, vous le ferez :

· Accédez à des informations sur les principaux projets bancables en Afrique,

· Établir un réseau avec les principaux décideurs, les propriétaires de projets, les développeurs de projets et les investisseurs,

· Établir des partenariats avec les principales parties prenantes,

· Présentez vos opportunités et vos services à un public pertinent,

· Créer des opportunités et entrer en contact avec des partenaires possibles depuis votre propre bureau.

Au fil des ans, un partenariat solide entre le secteur public et le secteur privé s’est avéré être un élément fondamental dans la réalisation et la mise en œuvre de projets d’infrastructure importants dans le cadre du PPP, d’où l’importance de l’événement. Les 11 dernières éditions d’Africa PPP ont rassemblé plus de 1800 délégués, plus de 1000 entreprises représentées, 423 intervenants et plus de 40 sponsors.

La 11e édition d’Africa PPP a eu lieu au Cap avec la participation de 119 délégués et 41 intervenants de 25 pays représentant différentes industries telles que le secteur public (34%), les investisseurs (21%), les unités de PPP (6%), les promoteurs, les conseillers et les entrepreneurs (39%). De plus, des projets de PPP ont été présentés dans huit pays différents : Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Kenya, Namibie, Sénégal, Tanzanie et Tunisie.

La conférence virtuelle AFRICA PPP 2020 offre une gamme variée de formules de participation en s’inscrivant comme : Délégué, Sponsor, Exposant et en tant qu’Orateur via le site officiel www.africappp.com ou en contactant l’équipe par e-mail appp@ametrade.org .

INSCRIPTIONS : https://ametrade.org/event/africa-ppp-2020/

5 novembre 2020 par