Le Maroc abrite le Sommet des affaires États-Unis-Afrique en juillet

La ville de Marrakech (Maroc) accueille en juillet prochain, le 14ème Sommet des Affaires US-Afrique placé sous le thème ‘’Building Forward Together’’. Plus de 1000 responsables du secteur privé américain et africain, des investisseurs internationaux, des hauts responsables gouvernementaux et des parties prenantes multilatérales sont invités à cette rencontre organisée en partenariat avec le Royaume du Maroc et Africa50 (la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures).

Initié par Corporate Council on Africa (CCA), le sommet de Marrakech permettra aux investisseurs américains d’explorer des opportunités dans la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), une politique signée par les pays africains pour faire du continent un marché unique d’environ 1,3 milliard de consommateurs.

Il vise aussi à renforcer le commerce, les investissements et les liens commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique, et à relever les défis sanitaires et économiques de la période post Covid-19.

Avec l’AfCFTA qui vise à stimuler le commerce de l’Afrique, les investisseurs américains sont prêts à ajuster leurs initiatives et à conclure des accords qui vont au-delà de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).

Le Corporate Council on Africa aide les investisseurs potentiels à poursuivre des partenariats public-privé qui soutiennent les entreprises américaines et africaines, y compris les petites et moyennes entreprises détenues et dirigées par des femmes.

La rencontre de Marrakech sera meublée de séances plénières et de tables rondes mettant en évidence les principales stratégies de relance économique et axées sur une gamme de secteurs et de questions, notamment la santé et l’accès aux vaccins, le commerce, la transformation numérique, les infrastructures, le financement, les petites et moyennes entreprises, le tourisme, la condition féminine des opportunités de leadership et d’investissement dans divers pays africains.

Un dialogue de haut niveau va préparer le terrain pour examiner les opportunités pour les dirigeants des secteurs public et privé américains et africains, renforcer le partenariat économique entre les États-Unis et l’Afrique, lié aux investissements à grande échelle dans des secteurs clés tels que l’exploration pétrolière et gazière, les nouveaux accords commerciaux et la révision de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).

Le Corporate Council on Africa propose des discussions de haut niveau et des tables rondes, d’opportunités de réseautage et d’activités qui permettront aux participants de se rencontrer en face à face pour s’engager sur des questions économiques clés entre les États-Unis et l’Afrique et de rétablir d’importants contacts commerciaux qui n’ont pas été possibles au cours des deux dernières années.

Parmi les conférenciers invités à ce sommet, il y a Mokgweetsi EK Masisi, président du Botswana ; Filipe Nyusi, président du Mozambique et Nana Akufo-Addo, présidente du Ghana.

Les participants participeront à des tables rondes, des panels et des forums nationaux de haut niveau, avec de nombreuses opportunités de réseauter avec des chefs d’entreprise et des gouvernements pour développer de nouveaux partenaires commerciaux.

Le centre d’exposition permettra aux organisations d’amplifier leur marque et de présenter leur entreprise aux dirigeants et à la communauté des investisseurs.

Africa50 en partenariat avec le Corporate Council on Africa, organisera des discussions consacrées à l’investissement dans les infrastructures en Afrique. Les sessions comprendront un dialogue présidentiel ; une table ronde sur les moyens de mobiliser le capital des investisseurs institutionnels pour financer des projets d’infrastructure ; une session sur les possibilités d’accroître les partenariats public-privé dans le secteur de la transmission d’électricité ; et un panel sur l’infrastructure technologique.

Le Royaume du Maroc en tant que seul pays africain avec un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, constitue un investisseur majeur en Afrique subsaharienne. Il a des success story à partager dans la pénétration des principaux écosystèmes mondiaux de fabrication (y compris l’aviation, l’agroalimentaire et l’automobile) et autres secteurs.

Le Corporate Council on Africa (CCA) est une association commerciale américaine de premier plan et réputée pour faciliter la croissance et l’amélioration du commerce, des investissements et l’engagement commercial entre les États-Unis et l’Afrique.

